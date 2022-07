Italia-Algeria: 10 memorandum tra le intese sottoscritte ad Algeri (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug (Adnkronos) - Nel corso del vertice intergovernativo tra Italia e Algeria che si è svolto ad Algeri con la partecipazione del premier Mario Draghi è prevista la firma di 2 accordi, 10 memorandum di intese, 1 protocollo di cooperazione e 2 dichiarazioni di intese. Il protocollo di cooperazione tra i ministeri della Giustizia, sottoscritto dai ministri Cartabia e Tabi, intende rafforzare la cooperazione tra i rispettivi ministeri della Giustizia attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze in materia giudiziaria (in particolare, nella formazione del personale giudiziario), carceraria (reinserimento sociale dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione nelle strutture carcerarie) e di modernizzazione e digitalizzazione della giustizia. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug (Adnkronos) - Nel corso del vertice intergovernativo trache si è svolto adcon la partecipazione del premier Mario Draghi è prevista la firma di 2 accordi, 10di, 1 protocollo di cooperazione e 2 dichiarazioni di. Il protocollo di cooperazione tra i ministeri della Giustizia, sottoscritto dai ministri Cartabia e Tabi, intende rafforzare la cooperazione tra i rispettivi ministeri della Giustizia attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze in materia giudiziaria (in particolare, nella formazione del personale giudiziario), carceraria (reinserimento sociale dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione nelle strutture carcerarie) e di modernizzazione e digitalizzazione della giustizia. Il ...

