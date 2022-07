Islanda-Francia oggi in tv | orario e diretta streaming Europei femminili 2022

(Di lunedì 18 luglio 2022) Il programma con gli orari di, match valido per la terza giornata degli. Le islandesi decreterebbero l’eliminazione delle Azzurre con una vittoria; potrebbero infatti strappare il pass per i quarti di finale con un trionfo, indipendentemente dal risultato di Italia-Belgio, contro unagià qualificata. Appuntamento, lunedì 18 luglio, alle ore 21. La partita verrà trasmessa insui canali di Sky Sport. SportFace.

Pubblicità

GazzettinoL : L’Italia potrebbe accedere ai quarti degli Europei femminili ma deve vincere la gara con il Belgio Lunedi 18 luglio… - infoitsport : Avvenire: la Nazionale femminile è a rischio biscotto Islanda-Francia - ilNapolista - Armageddon5567 : Europei femminili. Lunedì ore 20,30 Italia - Belgio Don't worry, Italia fuori, Francia e Islanda faranno lo schif… - mik__ka : Quindi contro Francia e Islanda devo dedurre che siano andate in campo le peggiori. Perché? - pietroscogna : Calcoli agevoli: domani sera dobbiamo battere il Belgio e sperare che la Francia - già prima - non perda con l'Isla… -

Elenco delle partite previste per oggi lunedì 18 luglio 2022: gara decisiva per le Azzurre nella corsa ai quarti dell'Europeo Femminile, si gioca ancheAl centro di questo lunedì 18 luglio troviamo l' Europeo Femminile che completerà la fase a gironi con le ultime due partite in programma. 90 minuti decisivi per il gruppo D dove c'è l'...Contemporaneamente si gioca anche. L 'é alla sua quarta fase finale dell'Europeo consecutiva; le transalpine non hanno mai superato i quarti di finale degli Europei ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...