Ischia, storia e cultura al borgo Sant'Alessandro. Presentato il libro di Elvira Frojo (Di lunedì 18 luglio 2022) La cultura, la storia e la natura si sono incontrate a Ischia, incoronata l'isola più bella del mondo dal magazine americano "Travel+Leisure". Nell'Isola verde, il 15 luglio, la scrittrice e giornalista Elvira Frojo ha Presentato il suo ultimo libro "Il tempo del cuore. Il Galateo delle donne imperfette" (San Paolo edizioni). Donne di talento, protagoniste in tempo di pandemia, competenti e maggiormente istruite, eppure ancora sottovalutate e discriminate, costrette a scegliere tra famiglia e lavoro. Le donne, spesso in bilico tra ragione e sentimento, che vanno incontro, comunque, sempre alla vita, con dedizione e passione. Cosa significa oggi un "galateo" del sentire per ogni fase della vita e non per sole donne? Se ne è parlato al borgo

