Inter, incontro terminato per Bremer: l’offerta rimane la stessa (Di lunedì 18 luglio 2022) terminato l’incontro tra l’Inter e il Torino per Bremer: confermata l’offerta di 30 milioni più il prestito di Casadei Come riporta Gianluca Di Marzio l’incontro tra Inter e Torino per Bremer si è concluso da pochi minuti. Nessun rilancio dei nerazzuri, nonostante l’accelerata delle ultime ore della Juve, l’offerta fimane la stessa: 30 milioni più Casadei. Si attende la risposta dei granata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 luglio 2022)l’tra l’e il Torino per: confermatadi 30 milioni più il prestito di Casadei Come riporta Gianluca Di Marzio l’trae Torino persi è concluso da pochi minuti. Nessun rilancio dei nerazzuri, nonostante l’accelerata delle ultime ore della Juve,fimane la: 30 milioni più Casadei. Si attende la risposta dei granata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : .@Inter, terminato l’incontro con il @TorinoFC_1906 per #Bremer. Nessun rilancio: presentata offerta da 30 milioni… - FcInterNewsit : Dalla Francia - Skriniar, in settimana nuovo incontro Inter-PSG: i parigini sperano di chiudere a breve - FBiasin : Tra breve incontro #Zhang-#Marotta per fare il punto sulla questione #Bremer. L’appuntamento tra i dirigenti dell… - calciomercatoit : #Inter - Concluso l'incontro con il #Torino per #Bremer: confermata offerta da 30 milioni più di #Casadei. Attesa l… - Amaro37396696 : Sport, sarebbe terminato l'incontro tra l'Inter e il Torino per Bremer. I nerazzurri non avrebbero fatto nessun ril… -