Industry 4 0 | l’importanza dei cobot per sviluppare nuovi sistemi di produzione

(Di lunedì 18 luglio 2022) Il continuo aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia sta spingendo gli investimenti nell’automazione industriale, una soluzione che consente alle aziende di mantenersi competitive sul mercato. Secondo la società di ricerca Interact Analysis, il settore più dinamico in questo momento è quello dei, ovvero dei robot collaborativi, previsto in crescita con un tasso compreso tra il 20% e il 30%. Si tratta di un exploit che potrebbe essere simile per certi versi a quello dei veicoli elettrici, in grado potenzialmente di mettere a segno una crescita esponenziale trainata dai numerosi vantaggi dell’automazione industriale. I, infatti, offrono molte opportunità alle aziende, ad esempio per gestire in sicurezza carichi più pesanti, operare in contesti gravosi, migliorare la precisione di alcuni processi produttivi e trovare ...