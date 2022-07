Incendi Roma | arrestato piromane che causato rogo di ieri

Pubblicità

E' stato arrestato il piromane che ieri ha provocato un vasto incendio nella zona di via Pisana a. L'uomo, italiano di 62 anni, è stato fermato dagli agenti di polizia mentre si aggirava in zona con un accendino in mano. Ad accorgersi della sua presenza i vigili del fuoco interventi per ...E lo possiamo constatare in prima persona a, dove glisono diventati ormai una disastrosa consuetudine nelle afose giornate capitoline. Meteo, arrivano i "temporali di calore": i giorni ...Sembra non esserci tregua per la Capitale che deve fare i conti con gli incendi un giorno si e l’altro pure. L’ennesimo rogo è divampato ieri in via della Pisana ed ha interessato le sterpaglie nel pa ...La polizia ha arrestato un uomo di 62 anni a Roma, perché responsabile di aver appiccato con un accendino un incendio, che ha interessato un'ampia zona boschiva a Roma.