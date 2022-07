Incendi in Francia, bruciano i boschi nella regione della Gironda: già divorati 15mila ettari di vegetazione – Video (Di lunedì 18 luglio 2022) Continuano gli Incendi nella regione sudoccidentale della Gironda, in Francia. Oggi la facciata Atlantica è stata colpita da quella che gli esperti francesi hanno definito una “apocalisse di calore” con record di temperature anche oltre i 42 gradi. Le fiamme vengono alimentate da vortici di vento e i pompieri temono il peggio. In conferenza stampa, il prefetto di zona, Fabienne Buccio, ha deplorato la distruzione del “90%” dei cinque campeggi evacuati al Pilat, sottolineando che 15.000 ettari sono andati in fumo in Gironda e oltre 16.000 persone sono state evacuate. “Il fuoco non fa quello che vuole, lo combattiamo e non ci lasciamo abbattere”, ha assicurato. I vigili dl fuoco sono al lavoro. Ecco le immagini. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Continuano glisudoccidentale, in. Oggi la facciata Atlantica è stata colpita da quella che gli esperti francesi hanno definito una “apocalisse di calore” con record di temperature anche oltre i 42 gradi. Le fiamme vengono alimentate da vortici di vento e i pompieri temono il peggio. In conferenza stampa, il prefetto di zona, Fabienne Buccio, ha deplorato la distruzione del “90%” dei cinque campeggi evacuati al Pilat, sottolineando che 15.000sono andati in fumo ine oltre 16.000 persone sono state evacuate. “Il fuoco non fa quello che vuole, lo combattiamo e non ci lasciamo abbattere”, ha assicurato. I vigili dl fuoco sono al lavoro. Ecco le immagini. L'articolo proviene da Il Fatto ...

