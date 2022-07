Inail: da oggi sportello digitale attivo in tutto il Paese (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug. (Labitalia) - A partire da oggi gli utenti Inail di tutta Italia possono usufruire dell'assistenza del personale dell'Istituto direttamente dal loro smartphone o dal computer di casa, senza doversi recare nella sede di competenza. Si è conclusa infatti, con l'attivazione del servizio nelle ultime sei regioni, la tabella di marcia iniziata il 5 luglio scorso che ha estesto a tutto il Paese lo sportello digitale. Il nuovo strumento, che sostituisce il servizio Agenda appuntamenti, è destinato a lavoratori, aziende e intermediari e consente la prenotazione e la gestione di un appuntamento, in sede o da remoto, attraverso la piattaforma Microsoft Teams. Il progetto è stato realizzato nell'ambito delle attività promosse dal Dipartimento per la trasformazione ... Leggi su iltempo (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug. (Labitalia) - A partire dagli utentidi tutta Italia possono usufruire dell'assistenza del personale dell'Istituto direttamente dal loro smartphone o dal computer di casa, senza doversi recare nella sede di competenza. Si è conclusa infatti, con l'attivazione del servizio nelle ultime sei regioni, la tabella di marcia iniziata il 5 luglio scorso che ha estesto aillo. Il nuovo strumento, che sostituisce il servizio Agenda appuntamenti, è destinato a lavoratori, aziende e intermediari e consente la prenotazione e la gestione di un appuntamento, in sede o da remoto, attraverso la piattaforma Microsoft Teams. Il progetto è stato realizzato nell'ambito delle attività promosse dal Dipartimento per la trasformazione ...

