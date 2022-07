In Umbria più ricoverati Covid ma scende numero nuovi casi (Di lunedì 18 luglio 2022) Salgono a 293, nove in più di domenica, i ricoverati Covid in Umbria. Scendono invece a otto, da nove, i posti occupati nelle rianimazioni e si registra un altro morto per il virus. Emerge dai dati ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 18 luglio 2022) Salgono a 293, nove in più di domenica, iin. Scendono invece a otto, da nove, i posti occupati nelle rianimazioni e si registra un altro morto per il virus. Emerge dai dati ...

