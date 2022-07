In piazza per il governo: manifestazione oggi (18,30) a Firenze e altre 5 città. “Sì allo statista Draghi, no allo stagista Conte” (Di lunedì 18 luglio 2022) ROMA - Lo slogan è corto e facile: "Sì allo statista Draghi, no allo stagista Conte". Dopo la raccolta firme per la petizione lanciata da Matteo Renzi, che ha raggiunto quasi le 100mila adesioni, a favore di un Draghi bis, nel pomeriggio di oggi 18 luglio 2022 (ore 18,30) in diverse piazze italiane, Firenze compresa, sono annunciate manifestazioni per lanciare un appello al premier dimissionario a non abbandonare Palazzo Chigi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 18 luglio 2022) ROMA - Lo slogan è corto e facile: "Sì, no". Dopo la raccolta firme per la petizione lanciata da Matteo Renzi, che ha raggiunto quasi le 100mila adesioni, a favore di unbis, nel pomeriggio di18 luglio 2022 (ore 18,30) in diverse piazze italiane,compresa, sono annunciate manifestazioni per lanciare un appello al premier dimissionario a non abbandonare Palazzo Chigi L'articolo proviene daPost.

