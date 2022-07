In onda stasera su Canale 5 la replica di Zelig, una puntata riuscitissima che fa letteralmente piangere dalle risate. E ci vuole (Di lunedì 18 luglio 2022) È una puntata eccezionale quella di Zelig che va in onda stasera, 18 luglio, su Canale 5 alle 21.20. È la replica della terza puntata già trasmessa il 2 dicembre dello scorso anno. Ma se i precedenti due appuntamenti hanno bilanciato vecchie e nuove leve della comicità, stasera l’ago punta nettamente a favore delle vecchie leve. E vede Teresa Mannino in versione outsider. Il trionfo di risate genuine è garantito. Film comici e commedie: le immagini più belle guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 18 luglio 2022) È unaeccezionale quella diche va in, 18 luglio, su5 alle 21.20. È ladella terzagià trasmessa il 2 dicembre dello scorso anno. Ma se i precedenti due appuntamenti hanno bilanciato vecchie e nuove leve della comicità,l’ago punta nettamente a favore delle vecchie leve. E vede Teresa Mannino in versione outsider. Il trionfo digenuine è garantito. Film comici e commedie: le immagini più belle guarda le foto ...

