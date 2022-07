In Italia 31.204 nuovi casi covid e tasso di positività al 23% (Di lunedì 18 luglio 2022) AGI - Si conferma in calo, dopo aver probabilmente scavallato il picco la scorsa settimana, la curva epidemica in Italia. Oggi sono 31.204 i nuovi casi covid contro i 67.817 di ieri ma soprattutto contro i 37.756 di lunedì scorso. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I tamponi effettuati sono 135.642 (ieri 297.754) con un tasso di positività che sale lievemente dal 22,8% al 23%. I decessi delle ultime 24 ore sono 112 (ieri 79) per un totale di 170.037 vittime dall'inizio della pandemia. In aumento le terapie intensive, 14 in più (ieri -2): in tutto sono 417 con 41 ingressi del giorno. Continua a crescere anche il numero dei ricoveri ordinari: sono 272 in più (ieri +142) per un totale di 10.848. La regione con più casi ... Leggi su agi (Di lunedì 18 luglio 2022) AGI - Si conferma in calo, dopo aver probabilmente scavallato il picco la scorsa settimana, la curva epidemica in. Oggi sono 31.204 icontro i 67.817 di ieri ma soprattutto contro i 37.756 di lunedì scorso. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I tamponi effettuati sono 135.642 (ieri 297.754) con undiche sale lievemente dal 22,8% al 23%. I decessi delle ultime 24 ore sono 112 (ieri 79) per un totale di 170.037 vittime dall'inizio della pandemia. In aumento le terapie intensive, 14 in più (ieri -2): in tutto sono 417 con 41 ingressi del giorno. Continua a crescere anche il numero dei ricoveri ordinari: sono 272 in più (ieri +142) per un totale di 10.848. La regione con più...

