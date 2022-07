Imposta di soggiorno in ripresa nel 2022 anche per gli affitti brevi (Di lunedì 18 luglio 2022) Mentre crescono gli incassi, in maggior parte raccolti da Airbnb, è stato spostato a settembre il termine di dichiarazione con il dl Semplificazioni Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 18 luglio 2022) Mentre crescono gli incassi, in maggior parte raccolti da Airbnb, è stato spostato a settembre il termine di dichiarazione con il dl Semplificazioni

Pubblicità

fisco24_info : Imposta di soggiorno in ripresa nel 2022 anche per gli affitti brevi: Mentre crescono gli incassi, in maggior parte… - MassimGiannini : RT @LaStampa: Tassa sulle vacanze, raffica di aumenti per l’imposta di soggiorno che ora si paga in mille comuni - nuova_venezia : Tassa sulle vacanze, raffica di aumenti per l’imposta di soggiorno che ora si paga in mille comuni - LaStampa : Tassa sulle vacanze, raffica di aumenti per l’imposta di soggiorno che ora si paga in mille comuni - il_piccolo : Tassa sulle vacanze, raffica di aumenti per l’imposta di soggiorno che ora si paga in mille comuni -