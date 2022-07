Ilary Blasi, la foto con i figli su Instagram: il pesante silenzio di Totti (Di lunedì 18 luglio 2022) Per sfuggire ai gossip e ai pettegolezzi incessanti sul suo divorzio, Ilary Blasi è volata in Tanzania con i suoi figli. La conduttrice si trova ancora in Africa, dove continua a godersi le sue giornate di relax lontana dalla pressione mediatica di queste settimane. E ai suoi follower su Instagram continua a mostrare gli scorci più belli dell’isola e i momenti con i suoi ragazzi, mentre pesa il silenzio di Totti, sparito dai suoi canali social. Ilary Blasi, la foto in Tanzania con i figli su Instagram Non è certo un mistero: per sfuggire alla pressione mediatica di queste ultime settimane Ilary Blasi è volata in Tanzania, dove si sta godendo una vacanza all’insegna del ... Leggi su dilei (Di lunedì 18 luglio 2022) Per sfuggire ai gossip e ai pettegolezzi incessanti sul suo divorzio,è volata in Tanzania con i suoi. La conduttrice si trova ancora in Africa, dove continua a godersi le sue giornate di relax lontana dalla pressione mediatica di queste settimane. E ai suoi follower sucontinua a mostrare gli scorci più belli dell’isola e i momenti con i suoi ragazzi, mentre pesa ildi, sparito dai suoi canali social., lain Tanzania con isuNon è certo un mistero: per sfuggire alla pressione mediatica di queste ultime settimaneè volata in Tanzania, dove si sta godendo una vacanza all’insegna del ...

