Ilary Blasi e il nuovo amore dopo Francesco Totti: «Il tradimento? Penso che ci può stare», ecco chi l’ha detto (Di lunedì 18 luglio 2022) Ilary Blasi e Francesco Totti si sono ormai lasciati: la notizia ha sconvolto il mondo dello spettacolo e non solo. Ancora oggi non è chiaro sapere cosa sia realmente successo alla coppia, ma alcuni suggeriscono che ci sia stato un tradimento. A proposito di questo una nota showgirl ne ha parlato ai microfoni di Non... Leggi su donnapop (Di lunedì 18 luglio 2022)si sono ormai lasciati: la notizia ha sconvolto il mondo dello spettacolo e non solo. Ancora oggi non è chiaro sapere cosa sia realmente successo alla coppia, ma alcuni suggeriscono che ci sia stato un. A proposito di questo una nota showgirl ne ha parlato ai microfoni di Non...

Pubblicità

domeniconaso : SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Sco… - trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - fefebaraonda : RT @unfair_play: La proposta della Roma convince Dybala: 'Sai che si è liberata Ilary Blasi?' #Dybala #Roma #ASRoma #Calciomercato - giuliana1655 : RT @alessita_1994: Su Totti ci sono prove e foto che ha un'altra,su di Ilary Blasi non c'è nulla,ma la fanno passare per un mignottone di p… -