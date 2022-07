Ilary Blasi e Francesco Totti, Lory Del Santo diretta: “Ecco cosa è accaduto” (Di lunedì 18 luglio 2022) Lory Del Santo ha parlato della sua ultima esperienza all’Isola dei famosi, esprimendo il suo parere su vari concorrenti, vincitore e opinionisti. Poi la showgirl ha parlato della separazione tra Ilary e Totti. E’ stata la protagonista dell’Isola dei famosi 2022, ovvero l’ultima edizione del reality di Canale 5 e sembra che adesso, a distanza di qualche settimana dalla fine, abbia continuato a raccontare le sue emozioni e non solo. Stiamo parlando di Lory Del Santo, l’ex naufraga e showgirl che in questi giorni pare che abbia preso parte al programma Non succederà più, condotto da Giada Di Miceli, parlando della sua partecipazione al programma, della storia con Marco Cuculo ed infine sembra che abbia commentato anche la separazione tra Ilary Blasi ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 18 luglio 2022)Delha parlato della sua ultima esperienza all’Isola dei famosi, esprimendo il suo parere su vari concorrenti, vincitore e opinionisti. Poi la showgirl ha parlato della separazione tra. E’ stata la protagonista dell’Isola dei famosi 2022, ovvero l’ultima edizione del reality di Canale 5 e sembra che adesso, a distanza di qualche settimana dalla fine, abbia continuato a raccontare le sue emozioni e non solo. Stiamo parlando diDel, l’ex naufraga e showgirl che in questi giorni pare che abbia preso parte al programma Non succederà più, condotto da Giada Di Miceli, parlando della sua partecipazione al programma, della storia con Marco Cuculo ed infine sembra che abbia commentato anche la separazione tra...

