Ilary Blasi a Zanzibar, quanto cosa il resort di lusso dove alloggia coi figli (Di lunedì 18 luglio 2022) Fresca di divorzio da Francesco Totti, Ilary Blasi è volata in Tanzania con i figli e la sorella Silvia. Per la precisione si trova a Zanzibar, dove alloggia sull’isola delle spezie, presso il celebre “The Island, Pongwe lodge”, che lei stessa ha taggato più volte nelle sue Instagram Stories. Si tratta di un’isola privata dove si trovano quattro ville standard e una superior. Sono tutte dotate di comfort di lusso come piscina e ristorante privato, ma anche di postazioni esterne perfette per godere appieno del panorama mozzafiato di Zanzibar all’alba, al tramonto e nella notte stellata africana. L’albergo è situato a seicento metri dalla celebre spiaggia di Kiwengwa, e il suo costo a notte è assolutamente proibitivo per i comuni ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 18 luglio 2022) Fresca di divorzio da Francesco Totti,è volata in Tanzania con ie la sorella Silvia. Per la precisione si trova asull’isola delle spezie, presso il celebre “The Island, Pongwe lodge”, che lei stessa ha taggato più volte nelle sue Instagram Stories. Si tratta di un’isola privatasi trovano quattro ville standard e una superior. Sono tutte dotate di comfort dicome piscina e ristorante privato, ma anche di postazioni esterne perfette per godere appieno del panorama mozzafiato diall’alba, al tramonto e nella notte stellata africana. L’albergo è situato a seicento metri dalla celebre spiaggia di Kiwengwa, e il suo costo a notte è assolutamente proibitivo per i comuni ...

Pubblicità

domeniconaso : SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Sco… - trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - licoccia1958 : RT @goddessofnight_: “Aveva ragione Francesco, sei unica” I suoi occhi pieni di lacrime adesso hanno un senso. Ilary Blasi e Totti io non… - RtTanzania : RT @GossipNews_it: Ilary Blasi e la nuova vita da single: in Tanzania sfoggia look sensuali -