Il Volo apre i Magna Grecia Film Festival

Sono diventati famosi quando erano ancora giovanissimi e di strada Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto ne hanno fatta prima di diventare il trio lirico più famoso al mondo. E mentre si continua la programmazione del tour mondiale, Il Volo sarà ospite anche della serata di apertura della nuova edizione dei Magna Grecia Film Festival. Dal 30 luglio al 7 agosto si terranno a Catanzaro i Magna Grecia Film Festival, per la loro 19esima edizione. Ideato e diretto da Gianvito Casadonte, il Festival si snoderà in otto giorni di proiezioni e incontri, tra i più importanti attori internazionali e italiani. Da Richard Gere fino a Stefania Sandrelli e al regista e sceneggiatore Marco Tullio Giordana.

