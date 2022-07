Il soccorso bianco di Monti pur di non votare: «Draghi resterà per rispetto verso l’Italia» (Di lunedì 18 luglio 2022) “Non credo che Mario Draghi abbandonerà in questo momento la responsabilità di presidente del Consiglio. Sarebbe una mancanza di rispetto verso il Paese e i cittadini. E potrebbe intaccare la legacy dello stesso Draghi, il suo posto nella storia”. A parla è Mario Monti. Che firma un editoriale sul Corriere della Sera a sostegno dell’amico premier. Non sorprende che l’ex presidente del Consiglio, il tecnico con il loden che avrebbe dovuto anche lui salvare il paese dal default, si schiero contro le elezioni anticipate. Monti: Draghi non lascerà per il bene dell’Italia “Sono convinto che il capo del governo non lascerà. In primo luogo, per rispetto del Paese”, in nome di quel vero rapporto morale che è nato con i cittadini nel momento ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 18 luglio 2022) “Non credo che Marioabbandonerà in questo momento la responsabilità di presidente del Consiglio. Sarebbe una mancanza diil Paese e i cittadini. E potrebbe intaccare la legacy dello stesso, il suo posto nella storia”. A parla è Mario. Che firma un editoriale sul Corriere della Sera a sostegno dell’amico premier. Non sorprende che l’ex presidente del Consiglio, il tecnico con il loden che avrebbe dovuto anche lui salvare il paese dal default, si schiero contro le elezioni anticipate.non lascerà per il bene del“Sono convinto che il capo del governo non lascerà. In primo luogo, perdel Paese”, in nome di quel vero rapporto morale che è nato con i cittadini nel momento ...

