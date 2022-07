Il registro pubblico delle opposizioni per i cellulari ci permetterà di bloccare le telefonate indesiderate (Di lunedì 18 luglio 2022) Le chiamate dei call center e il telemarketing saranno soltanto un incubo del passato. Dopo aver introdotto il registro delle opposizioni nel 2010 per bloccare le chiamate sui numeri fissi di casa, dal prossimo 27 luglio questo strumento sarà esteso anche ai numeri di cellulare, dandoci così l’opportunità di bloccare tutte le telefonate indesiderate. Se ne parla dal gennaio scorso, ma è soltanto con l’approvazione del regolamento applicativo dello scorso 13 aprile che la novità è stata adottata ufficialmente, rimandando comunque tutto ad agosto per dare modo a chi si occupa della tenuta del registro di apportare le opportune modifiche. Ora, in vista dell’entrata in vigore definitiva, abbiamo deciso di realizzare questa guida per spiegare meglio di cosa ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 18 luglio 2022) Le chiamate dei call center e il telemarketing saranno soltanto un incubo del passato. Dopo aver introdotto ilnel 2010 perle chiamate sui numeri fissi di casa, dal prossimo 27 luglio questo strumento sarà esteso anche ai numeri di cellulare, dandoci così l’opportunità ditutte le. Se ne parla dal gennaio scorso, ma è soltanto con l’approvazione del regolamento applicativo dello scorso 13 aprile che la novità è stata adottata ufficialmente, rimandando comunque tutto ad agosto per dare modo a chi si occupa della tenuta deldi apportare le opportune modifiche. Ora, in vista dell’entrata in vigore definitiva, abbiamo deciso di realizzare questa guida per spiegare meglio di cosa ...

