Il pubblico di Fiesole brinda con Massini | festa a teatro per il Tony - Spettacoli - lanazione it

venti4ore : Il pubblico di Fiesole brinda con Massini, festa a teatro per il Tony -

(Firenze), 18 luglio 2022 - Ha mantenuto la promessa: Stefano Massini ha festeggiato con il pubblico di Fiesole il Tony vinto con la sua Lehman Trilogy. Giocava in casa, per questo aveva scelto la serata al Teatro Romano fra le tante date estive per celebrare il premio. E così è stato: alla fine dello spettacolo un brindisi collettivo per celebrare la straordinaria vittoria del premio.