"Il primo giorno che sono andata al lavoro vestita da donna": il racconto di Carla è un pugno allo stomaco (Di lunedì 18 luglio 2022) "Il primo giorno che sono andata al lavoro vestita da donna doveva essere uno dei giorni più belli della mia vita, perché avevo avuto il coraggio di essere me stessa". Inizia così il racconto di Carla, trans che ha... Leggi su today (Di lunedì 18 luglio 2022) "Ilchealdadoveva essere uno dei giorni più belli della mia vita, perché avevo avuto il coraggio di essere me stessa". Inizia così ildi, trans che ha...

Pubblicità

Inter : Il backstage del primo giorno da nerazzurro di @HenrikhMkh ????? #ForzaInter - AntoVitiello : ?? Stamattina primo giorno di allenamento per Sandro #Tonali a #Milanello. Il centrocampista è tornato 48 ore prima… - Inter : Seconda settimana di ritiro e primo giorno post match ???? #LuganoInter e tanti altri argomenti in live con… - allievadicc : Allora il primo giorno è andato, non è successo niente di che ma mi sono sentita troppo Andy de Il Diavolo veste Pr… - ludd_lou : ho la caviglia distrutta ed è solo il primo giorno di camp ?? -