Il poliziotto perquisisce il nuovo acquisto del Milan Bakayoko: la reazione quando scopre di chi si tratta (Di lunedì 18 luglio 2022) Fa discutere il video in cui si vede un poliziotto perquisire accuratamente in strada a Milano un uomo come si trattasse di un soggetto pericoloso mentre una poliziotta punta la pistola contro l'auto. ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 18 luglio 2022) Fa discutere il video in cui si vede unperquisire accuratamente in strada ao un uomo come sisse di un soggetto pericoloso mentre una poliziotta punta la pistola contro l'auto. ...

Pubblicità

Ibra_Chia : @itselisy Ma non è che è uno scherzo per la nuova edizione di Scherzi a parte? La poliziotta non mi convice: punta… - Ephemer97 : @Adriano161093 @Corriere Con la poliziotta che punta l'arma a qualcuno e il poliziotto che lo perquisisce? Hanno cannato palesemente persona - selfie_gleba : Il poliziotto che lo perquisisce è Higuain - LaskaJuventus : RT @DanieleStampeg2: @vasilijivanovic In questo video non c'è una cosa che non sia grave. Il poliziotto che perquisisce senza chiedere docu… - Francesco150250 : @friggio1983 @gumas75 Ma si vede chiaramente comunque che il poliziotto che perquisisce si gira e chiede CHI E'? Poi gli cadono le braccia -