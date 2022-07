Il piano per blindare il governo Draghi (Di lunedì 18 luglio 2022) AGI - Un voto di fiducia come si conviene a un governo che sta per nascere: mercoledì deputati e senatori sfileranno sotto i banchi del governo e annunceranno i loro voto davanti al presidente del Consiglio Mario Draghi. Una fiducia con il sistema della chiama nominale su un ragionamento politico, quello che farà Draghi in Aula, e non su un testo di legge. Un segnale che fa dire a una fonte parlamentare che si tratta di un passo in direzione della prosecuzione del governo guidato dall'ex governatore della Bce. Un altro segnale è dato dalla richiesta arrivata da Partito Democratico, M5s, Insieme per il Futuro, Leu e Italia Viva nel corso della conferenza dei capigruppo di Montecitorio perché si possa votare prima alla Camera e poi al Senato. Il tutto, viene riferito, sarebbe funzionale a veder ... Leggi su agi (Di lunedì 18 luglio 2022) AGI - Un voto di fiducia come si conviene a unche sta per nascere: mercoledì deputati e senatori sfileranno sotto i banchi dele annunceranno i loro voto davanti al presidente del Consiglio Mario. Una fiducia con il sistema della chiama nominale su un ragionamento politico, quello che faràin Aula, e non su un testo di legge. Un segnale che fa dire a una fonte parlamentare che si tratta di un passo in direzione della prosecuzione delguidato dall'ex governatore della Bce. Un altro segnale è dato dalla richiesta arrivata da Partito Democratico, M5s, Insieme per il Futuro, Leu e Italia Viva nel corso della conferenza dei capigruppo di Montecitorio perché si possa votare prima alla Camera e poi al Senato. Il tutto, viene riferito, sarebbe funzionale a veder ...

