Il piano per blindare il governo Draghi (Di lunedì 18 luglio 2022) AGI - Un voto di fiducia come si conviene a un governo che sta per nascere: mercoledì deputati e senatori sfileranno sotto i banchi del governo e annunceranno i loro voto davanti al presidente del Consiglio Mario Draghi. Una fiducia con il sistema della chiama nominale su un ragionamento politico, quello che farà Draghi in Aula, e non su un testo di legge. Un segnale che fa dire a una fonte parlamentare che si tratta di un passo in direzione della prosecuzione del governo guidato dall'ex governatore della Bce. Un altro segnale è dato dalla richiesta arrivata da Partito Democratico, M5s, Insieme per il Futuro, Leu e Italia Viva nel corso della conferenza dei capigruppo di Montecitorio perché si possa votare prima alla Camera e poi al Senato. Il tutto, viene riferito, sarebbe funzionale a veder ... Leggi su agi (Di lunedì 18 luglio 2022) AGI - Un voto di fiducia come si conviene a unche sta per nascere: mercoledì deputati e senatori sfileranno sotto i banchi dele annunceranno i loro voto davanti al presidente del Consiglio Mario. Una fiducia con il sistema della chiama nominale su un ragionamento politico, quello che faràin Aula, e non su un testo di legge. Un segnale che fa dire a una fonte parlamentare che si tratta di un passo in direzione della prosecuzione delguidato dall'ex governatore della Bce. Un altro segnale è dato dalla richiesta arrivata da Partito Democratico, M5s, Insieme per il Futuro, Leu e Italia Viva nel corso della conferenza dei capigruppo di Montecitorio perché si possa votare prima alla Camera e poi al Senato. Il tutto, viene riferito, sarebbe funzionale a veder ...

Pubblicità

Ettore_Rosato : Bene l’accordo con l’#Algeria su fornitura di #gas Diventerà nostro primo mercato di approvvigionamento al posto de… - PagellaPolitica : Qui abbiamo spiegato qual è il piano di Renzi per depositare la richiesta del referendum, nonostante la legge gliel… - sbonaccini : @ettore_licheri Per quale motivo i rifiuti prodotti a Roma non volete smaltirli nel vostro territorio ma pretendete… - ilarysotgiu1 : RT @Gitro77: Il piano della UE per ridurre la dipendenza dal gas russo è tagliare i consumi facendo crollare il PIL. Primo caso al mondo di… - Nicola_94_ : @gaiacagliari96 Acquisti intelligenti e mercato accurato con giocatori italiani non di primo piano ma di valore. Be… -