Il pensiero di Marracash su Sanremo con una critica al ruolo del rap al Festival

(Di lunedì 18 luglio 2022) Vedremo2023? Per qualche ora possiamo prenderci una pausa da tutte quelle indiscrezioni sulla relazione tra il rapper di Barona ed Elodie, un’attenzione che pone continuamente i due artisti sotto i riflettori per la loro scelta di vivere la vita di coppia senza regole né incasellamenti. Oggiha rilasciato un’intervista al Corriere Della Sera ed è stato interrogato suldel rap nella kermesse. Negli ultimi anni, in effetti, al Teatro dell’Ariston abbiamo visto sbarcare tanti nomi della scena italiana, uno sdoganamento che su certi aspetti fa storcere il naso a chi ha coltivato la propria passione per le rime e il flow in altri ambienti. Da Junior Cally a Rancore, i canali di comunicazione del rap hanno preso tante direzioni più vicine al mainstream, e su questo molti artisti ...

