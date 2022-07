Il Pd di Peschiera critica duramente «l’ennesimo sondaggio per determinare il destino del centro civico di viale abruzzi» | e attacca Forza Italia

Pubblicità

La Provincia di Varese

Considerando solo l'area scaligera , si contano 156 ( - 18) pazienti positivi in area none ... 1 a Marzana, 6 a Bussolengo, 22 a Negrar e 13 a. Scarica l'aggiornamento del 13 luglio ......in area non, così distribuiti: 26 a Borgo Roma, 32 a Borgo Trento, 46 a Legnago, 17 a San Bonifacio, 10 a Villafranca, 7 a Bussolengo, 1 a Marzana, 0 a Bovolone, 23 a Negrar, 12 a, ... Varese, auto contro moto in via Peschiera: gravissimo il centauro Ad avere la peggio, nell'impatto, è stato il motociclista, centrato da una moto che sopraggiungeva. E' in condizioni critiche.