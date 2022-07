(Di lunedì 18 luglio 2022) «Dopo la raccolta firme per il poliambulatorio medico, Di Palma e Orfei hanno rinunciato alla loro idea, per sottostare al volere di questo sindaco senza dare fastidio. Basta annunci e sondaggi finti, ci vuole serietà e concretezza»

7giorni

...20 anni conquistano pubblico edi tutto il mondo. " È un grande gruppo: virtuosismo e musicalità fuori dal comune " (Zubin Metha). Lunedì 15 agosto, ore 21.15 - Auditorium della......in area non, così distribuiti: 27 a Borgo Roma, 30 a Borgo Trento, 33 a Legnago, 17 a San Bonifacio, 14 a Villafranca, 6 a Bussolengo, 0 a Marzana, 1 a Bovolone, 13 a Negrar, 6 a, 0 ... Il Pd di Peschiera critica duramente «l'ennesimo sondaggio per determinare il destino del centro civico di viale abruzzi», e attacca Forza Italia «Dopo la raccolta firme per il poliambulatorio medico, Di Palma e Orfei hanno rinunciato alla loro idea, per sottostare al volere di questo sindaco senza dare fastidio. Basta annunci e sondaggi finti, ...Ad avere la peggio, nell'impatto, è stato il motociclista, centrato da una moto che sopraggiungeva. E' in condizioni critiche.