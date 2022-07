Il Papa tuona contro siti web “tossici” e fake news | “Serve una nuova cultura dei media”

(Di lunedì 18 luglio 2022) Città del Vaticano – Unadeiper far rete allo scopo di combattere l’odio e leche circolano sui: è quello che chiedeFrancesco in un messaggio inviato ai partecipanti al Signis World Congress 2022, che si svolgerà presso la Sogang University di Seoul dal 15 al 18 agosto 2022 sul tema “Pace nel mondo digitale”. “La rivoluzione digitale deidegli ultimi decenni si è dimostrata un mezzo potente nell’alimentare la comunione e il dialogo all’0interno della famiglia umana – spiega il Pontefice -. Infatti nel corso dei mesi del lockdown dovuto alla pandemia abbiamo avuto modo di vedere chiaramente come idigitali fossero in grado di metterci insieme, non solo diffondendo informazioni di ...

