Il papa contro le fake news, 'certi siti sono luoghi tossici' (Di lunedì 18 luglio 2022) "A volte i siti dei media sono diventati luoghi di tossicità, incitamento all'odio e notizie false": Lo ha detto papa Francesco nel messaggio inviato al congresso mondiale dei comunicatori cattolici ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 18 luglio 2022) "A volte idei mediadiventatidità, incitamento all'odio e notizie false": Lo ha dettoFrancesco nel messaggio inviato al congresso mondiale dei comunicatori cattolici ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il Papa tuona contro le fake news: 'A volte i siti web sono tossici'. E' necessario 'contrastare la menzogna e la d… - Adnkronos : Papa Francesco, il monito contro le #fakenews: 'I siti dei media sono diventati luoghi di tossicità e discorsi d’od… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Al G20 esteri di Bali è andato in scena l'ennesimo muro contro muro tra Occidente e Russia. Il Papa tent… - BeppeGiulietti : RT @Agenzia_Ansa: Il Papa tuona contro le fake news: 'A volte i siti web sono tossici'. E' necessario 'contrastare la menzogna e la disinfo… - alioti_gianni : @baratto_m Sì è vero e la ringrazio per ricordarlo. Soprattutto per alcune reazioni scomposte da parte di alcuni in… -