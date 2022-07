Il Papa contro le fake news | A volte i siti sono luoghi tossici

Pubblicità

Il Pontefice sottolinea come media digitali possono promuovere il dialogo e la comunicazione, ma al contempo c'è la necessità di 'contrastare la menzogna e la ...L'invito a 'vigilare' sull'uso corretto dei media digitali nel messaggio per il congresso mondiale di comunicatori cattolici di Seoul di agosto Iltorna a parlarele fake news e sottolinea che 'l'uso dei media digitali, in particolare dei social media, ha sollevato un certo numero di gravi questioni etiche'. 'A volte e in alcuni ... Papa contro fake news, a volte siti web 'tossici' - Tlc Il Pontefice al congresso mondiale dei comunicatori si scaglia contro chi trasforma il web in uno spazio tossico ...Secondo il Pontefice, "a volte e in alcuni luoghi, i siti dei media sono diventati luoghi di tossicità, incitamento all'odio e notizie false", e quindi bisogna "aiutare le persone, soprattutto i giova ...