Il Napoli ha un nuovo sponsor, arriva l’annuncio (Di lunedì 18 luglio 2022) È stata da poco annunciata ufficialmente la nuova partnership tra la Società Sportiva Calcio Napoli e la piattaforma Sorare. La società azzurra ha annunciato un accordo pluriennale con Sorare, piattaforma che tratta il fantacalcio e le carte collezionabili digitali. Questo il tweet del Napoli in cui è stata ufficializzata definitivamente la partnership con Sorare: “Il Napoli annuncia un accordo di partnership pluriennale con Sorare, la piattaforma di fantacalcio e di carte collezionabili digitali” Gli appassionati ed i collezionisti di tutto il mondo a partire dalla stagione 2022-2023 potranno scambiare e giocare con le carte digitali del Napoli. La partnership consentirà al Napoli di crescere e di aumentare notevolmente la sua notorietà dato che Sorare è una piattaforma amatissima in giro per ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 18 luglio 2022) È stata da poco annunciata ufficialmente la nuova partnership tra la Società Sportiva Calcioe la piattaforma Sorare. La società azzurra ha annunciato un accordo pluriennale con Sorare, piattaforma che tratta il fantacalcio e le carte collezionabili digitali. Questo il tweet delin cui è stata ufficializzata definitivamente la partnership con Sorare: “Ilannuncia un accordo di partnership pluriennale con Sorare, la piattaforma di fantacalcio e di carte collezionabili digitali” Gli appassionati ed i collezionisti di tutto il mondo a partire dalla stagione 2022-2023 potranno scambiare e giocare con le carte digitali del. La partnership consentirà aldi crescere e di aumentare notevolmente la sua notorietà dato che Sorare è una piattaforma amatissima in giro per ...

