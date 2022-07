Il Napoli ha scelto il sostituto di Koulibaly: Giuntoli lo annuncia in conferenza stampa (Di lunedì 18 luglio 2022) Si è tenuta poco fa la conferenza stampa di Giuntoli a Dimaro, in cui il dirigente sportivo è intervenuto per parlare della situazione generale del Napoli dopo la cessione di Koulibaly. Kim Min-jae, NapoliGiuntoli ha parlato di Kim, ma si sta valutando anche altri profili. Riguardo Dybala ci sono stati dei contatti con l’entourage, ma le parti si sono resi conto che non c’era la possibilità di chiudere un’eventuale trattiva per motivi economici e tattici. Riguardo Koulibaly ha affermato che al difensore era stata fatta un’offerta di 6 milioni all’anno, ma ormai il calciatore era deciso a lasciare la squadra. Ha parlato di come Spalletti stia costruendo una squadra quadrandola in un 4-3-3: l’opzione Deulofeu è un’ipotesi; sono sotto ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 18 luglio 2022) Si è tenuta poco fa ladia Dimaro, in cui il dirigente sportivo è intervenuto per parlare della situazione generale deldopo la cessione di. Kim Min-jae,ha parlato di Kim, ma si sta valutando anche altri profili. Riguardo Dybala ci sono stati dei contatti con l’entourage, ma le parti si sono resi conto che non c’era la possibilità di chiudere un’eventuale trattiva per motivi economici e tattici. Riguardoha affermato che al difensore era stata fatta un’offerta di 6 milioni all’anno, ma ormai il calciatore era deciso a lasciare la squadra. Ha parlato di come Spalletti stia costruendo una squadra quadrandola in un 4-3-3: l’opzione Deulofeu è un’ipotesi; sono sotto ...

Pubblicità

DiMarzio : Come #Koulibaly ha scelto il #Chelsea: cifre e retroscena dell’affare - poliziadistato : Il #15luglio 1982 in un agguato delle Brigate Rosse venivano uccisi a Napoli il dirigente della #Squadramobile Anto… - antonio_gaito : Salutiamo #Koulibaly, evitando da gennaio un altro tormentone sulla prossima squadra a 0€. Il Napoli ha fatto quell… - GiankyK : Forza Napoli Sempre o vincere è l'unica cosa che conta? Credo che in molti dovrebbero farsi questa domanda, riflett… - GiankyK : @sscnapoli Forza Napoli Sempre o vincere è l'unica cosa che conta? Credo che in molti dovrebbero farsi questa doman… -