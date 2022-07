(Di lunedì 18 luglio 2022), gioco dibasato sulla proprietà diidentificate come token non fungibili,unapluriennale con iluno dei migliori club a livello italiano ed europeo. Gli appassionati e i collezionisti di tutto il mondo potranno ora collezionare, scambiare e giocare con ledel, club che vanta stelle di livello mondiale e i cui giocatori saranno tutti disponibili sotto forma disua partire dalla stagione 2022-23. Laconsentirà aldi accrescere il proprio raggio di azione, coinvolgendo nuovi audience e appassionati: gamer di ...

Pubblicità

sscnapoli : ?? Il Napoli annuncia un accordo di partnership pluriennale con @Sorare, la piattaforma di fantacalcio e di carte co… - napolista : Il Napoli annuncia una partnership con Sorare, piattaforma di fantacalcio e carte collezionabili digitali Un accor… - poetoftin : RT @Alessandrarob97: Mentre Ale annuncia il raddoppio di Napoli, il mio cervello mi dice smettila di spendere soldi, il mio cuore dice FREG… - NapoletanoFier1 : RT @sscnapoli: ?? Il Napoli annuncia un accordo di partnership pluriennale con @Sorare, la piattaforma di fantacalcio e di carte collezionab… - ribaudo_rosario : RT @Alessandrarob97: Mentre Ale annuncia il raddoppio di Napoli, il mio cervello mi dice smettila di spendere soldi, il mio cuore dice FREG… -

In collegamento dal Trentino il giornalista - tifoso del, che ha commentato per il club azzurro le due amichevoli contro Anaune e Perugia sulla pagina Facebook del club , spiega a Kiss Kiss ......- pur avendo l'accordo economico con il club francese - adesso toccherà a Aurelio De Laurentiis chiudere l'affare' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI UFFICIALE " Il...Quali sono le materie di esame per il concorso Asìa per 500 operatori ecologici e quando saranno pubblicate le banche dati con i quiz per le simulazioni ...La partnership pluriennale ed esclusiva vedrà i giocatori del Napoli comparire nel fantacalcio globale di Sorare, dando agli appassionati di tutto il mondo la possibilità di collezionare, scambiare e ...