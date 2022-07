Il messaggio del figlio di Elio: «Sono autistico e ne vado fiero» (Di lunedì 18 luglio 2022) Le parole del figlio di Elio Sono diventate virali le parole del figlio di Elio (Stefano Belisari) Dante, è saluto sul palco durante il concerto di Bergamo del 16 luglio di Elio e le storie tese. Il ragazzino, 12 anni e figlio dell’artista ha detto: «Sono autistico e ne vado fiero». Poi con tranquillità e con presenza scenica si è presentato. «Ciao Bergamo, fatevi sentire! Il mio nome è Dante, il cognome è Belisari, ma vabbè, a nessuno interessa. Sì, Sono autistico e ne vado fiero». Il figlio di Elio a poi proseguito: «Vi voglio dire due cose. Per prima cosa godetevi lo spettacolo, ora vi lascio in ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 18 luglio 2022) Le parole deldidiventate virali le parole deldi(Stefano Belisari) Dante, è saluto sul palco durante il concerto di Bergamo del 16 luglio die le storie tese. Il ragazzino, 12 anni edell’artista ha detto: «e ne». Poi con tranquillità e con presenza scenica si è presentato. «Ciao Bergamo, fatevi sentire! Il mio nome è Dante, il cognome è Belisari, ma vabbè, a nessuno interessa. Sì,e ne». Ildia poi proseguito: «Vi voglio dire due cose. Per prima cosa godetevi lo spettacolo, ora vi lascio in ...

