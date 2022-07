Il linguista Luca Serianni in gravi condizioni, è stato investito da un’auto mentre era sulle strisce pedonali (Di lunedì 18 luglio 2022) Il linguista e filosofo Luca Serianni è ricoverato in gravi condizioni, dopo essere stato investito questa mattina ad Ostia. L’ex docente della Sapienza è stato investito e travolto da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali all’incrocio tra via Isole del Capo Verde e via dei Velieri. L’automobilista alla guida, una donna, ha prestato immediatamente soccorso. Serianni, 74 anni, è stato trasportato prima all’ospedale Grassi poi alla luce delle gravi condizioni al San Camillo di Roma. Sull’incidente, avvenuto di mattina, indagano gli agenti della polizia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Ile filosofoè ricoverato in, dopo esserequesta mattina ad Ostia. L’ex docente della Sapienza èe travolto daattraversavaall’incrocio tra via Isole del Capo Verde e via dei Velieri. L’automobilista alla guida, una donna, ha preimmediatamente soccorso., 74 anni, ètrasportato prima all’ospedale Grassi poi alla luce delleal San Camillo di Roma. Sull’incidente, avvenuto di mattina, indagano gli agenti della polizia ...

