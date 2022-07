Il Gladiatore torna al Colosseo | “Ho portato i miei ragazzi a visitare il mio vecchio ufficio” | posta Russel Crowe

(Di lunedì 18 luglio 2022) Il ‘’ èto. Certo, oggi Massimo Decimo Meridio non gira più esibendo un fisico muscoloso, fasciato da una pregiata armatura in cuoio ma, duemila anni dopo, si ‘nasconde’ dietro una fitta barba ed un berretto da baseball. Ma sotto gli occhiali scuri, per cercare di arginare un sole accecante, nel ritrovare gli ormai ‘antichi’ luoghi della sua ‘fortuna’, lo sguardo – fiero –ad accendersi d’emozione.al: “Hoil mio” “Hoil mio“, così scrive sul ...

Russell Crowe, selfie al Colosseo (foto da Twitter) Roma, 18 luglio 2022 - . Ilpiù famoso di sempre, Russell Crow ea Roma dove si prepara a interpretare il principale esorcista della Chiesa Cattolica, Padre Gabriele Pietro Amorth , deceduto a Roma nel settembre ...Ilal Colosseo. Già, Russell Crowe , l'attore neozelandese che tra i maggiori film di successo ha interpretato il personaggio di Massimo Decimo Meridio nel film diretto nel 2000 da ...Il ‘Gladiatore’ è tornato. Certo, oggi Massimo Decimo Meridio non gira più esibendo un fisico muscoloso, fasciato da una pregiata armatura in cuoio ma, duemila anni dopo, si ‘nasconde’ dietro una fitt ...Il popolare attore è in vacanza in Italia e si è voluto immortalare davanti al Colosseo, ricordando il suo epico ruolo da protagonista ne "Il Gladiatore" ...