Il giorno della verità La super perizia smonta la tesi dell'omicidio 'David Rossi si uccise' (Di lunedì 18 luglio 2022) di Pino Di Blasio Tutti aspettavano la maxi perizia dei tecnici di Ros, Ris e Racis, i reparti speciali dei carabinieri, per avere risposte definitive agli oltre 60 quesiti e dubbi elencati dalla ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) di Pino Di Blasio Tutti aspettavano la maxidei tecnici di Ros, Ris e Racis, i reparti speciali dei carabinieri, per avere risposte definitive agli oltre 60 quesiti e dubbi elencati dalla ...

Pubblicità

robersperanza : Che meraviglia l’affetto delle volontarie e dei volontari della festa di @articoloUnoMDP Per stare ai fornelli con… - sandrogozi : Per chi in #Italia parla di modello #Melenchon segnalo le dichiarazioni indegne di @MathildePanot : nel giorno in c… - LucaBizzarri : Comunque finisca pare di assistere allo spot della dittatura, al trionfo della stupidaggine, forse un giorno bisogn… - RenatoSouvarine : RT @ultimora_pol: #Italia Governo: Draghi vola in Algeria, in maggioranza è tutti contro tutti Segui il quinto giorno della crisi di gover… - Emrys77 : RT @ilariabrunelli: Ci scriveranno trattati, un giorno, sugli adulti che fecero questo alla loro gioventù, al futuro della società. https:/… -