Il giocatore del Milan Bakayoko fermato e perquisito dalla polizia con la pistola puntata – Il video (Di lunedì 18 luglio 2022) Il centrocampista del Milan Timoué Bakayoko è stato costretto a scendere dalla sua auto nel centro di Milano ed è stato perquisito da un agente mentre un poliziotto puntava la pistola contro il suo veicolo. Nel filmato registrato da qualcuno che si trovava lì vicino e finito sul web Bakayoko si trova appoggiato all'auto della polizia. Poi un agente si avvicina a chi lo sta perquisendo e gli sussurra qualcosa nell'orecchio. Alla fine i poliziotti si rendono conto dell'errore e si scusano con il calciatore. video da: Twitter su Open

