Il ghiacciaio si sta sciogliendo a una velocità mai vista: il video dell’Adamello dall’elicottero (Di lunedì 18 luglio 2022) Cascate, fiumi lungo le pareti e il ghiacciaio che si scioglie a una velocità mai vista. Ci troviamo nella riserva dell’Adamello, in particolare sul Mandrone. Nel video girato dall’azienda Elimast, in elicottero, si vede come le alte temperature di questi giorni stiano modificando la natura del ghiacciaio. video Facebook/Elimast L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Cascate, fiumi lungo le pareti e ilche si scioglie a unamai. Ci troviamo nella riserva, in particolare sul Mandrone. Nelgirato dall’azienda Elimast, in elicottero, si vede come le alte temperature di questi giorni stiano modificando la natura delFacebook/Elimast L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

