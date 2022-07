Il flop del viaggio di Biden in Medio Oriente (Di lunedì 18 luglio 2022) Non è stato affatto un viaggio facile quello effettuato in Medio Oriente la settimana scorsa da Joe Biden. Entrambe le tappe in cui si è articolato – quella israeliana e quella saudita – hanno infatti mostrato i limiti della strategia internazionale, portata avanti dall’attuale presidente americano. È pur vero che, a prima vista, la visita nello Stato ebraico sembrerebbe essersi rivelata un successo. È stata innanzitutto siglata un’intesa per la collaborazione nel settore tecnologico tra Stati Uniti e Israele, mentre Biden e il premier israeliano, Yair Lapid, hanno anche sottoscritto la “Dichiarazione di Gerusalemme sul partenariato strategico Usa-Israele”: un importante documento in cui i due Paesi si impegnano a rafforzare la cooperazione bilaterale, a espandere gli accordi di Abramo e a contrastare ... Leggi su panorama (Di lunedì 18 luglio 2022) Non è stato affatto unfacile quello effettuato inla settimana scorsa da Joe. Entrambe le tappe in cui si è articolato – quella israeliana e quella saudita – hanno infatti mostrato i limiti della strategia internazionale, portata avanti dall’attuale presidente americano. È pur vero che, a prima vista, la visita nello Stato ebraico sembrerebbe essersi rivelata un successo. È stata innanzitutto siglata un’intesa per la collaborazione nel settore tecnologico tra Stati Uniti e Israele, mentree il premier israeliano, Yair Lapid, hanno anche sottoscritto la “Dichiarazione di Gerusalemme sul partenariato strategico Usa-Israele”: un importante documento in cui i due Paesi si impegnano a rafforzare la cooperazione bilaterale, a espandere gli accordi di Abramo e a contrastare ...

