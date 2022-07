Il "fatto politico" del M5s che cambierebbe il destino del governo (Di lunedì 18 luglio 2022) AGI - Le speranze di evitare il voto anticipato sono ridotte al lumicino. Molto dipenderà da cosa accadrà all'interno dei Cinque Stelle al termine del braccio di ferro fra quanti vogliono continuare a sostenere l'esecutivo e quanti, invece, seguono la linea del presidente M5s, Giuseppe Conte, e vogliono andare allo strappo. A scandagliare fonti di governo, sembra che ormai lo scenario elezioni sia il più accreditato, tanto che c'è chi parla di due date su cui si ragiona per il possibile appuntamento con le urne: il 25 settembre e il 2 ottobre. L'impressione di chi, dalle prime linee del governo, sta seguendo l'evoluzione della crisi è che Giuseppe Conte abbia già deciso di non sostenere il governo. E Mario Draghi, è il ragionamento, non avrebbe la possibilità di continuare con quella maggioranza che lo ha sostenuto fin qui, condizione ... Leggi su agi (Di lunedì 18 luglio 2022) AGI - Le speranze di evitare il voto anticipato sono ridotte al lumicino. Molto dipenderà da cosa accadrà all'interno dei Cinque Stelle al termine del braccio di ferro fra quanti vogliono continuare a sostenere l'esecutivo e quanti, invece, seguono la linea del presidente M5s, Giuseppe Conte, e vogliono andare allo strappo. A scandagliare fonti di, sembra che ormai lo scenario elezioni sia il più accreditato, tanto che c'è chi parla di due date su cui si ragiona per il possibile appuntamento con le urne: il 25 settembre e il 2 ottobre. L'impressione di chi, dalle prime linee del, sta seguendo l'evoluzione della crisi è che Giuseppe Conte abbia già deciso di non sostenere il. E Mario Draghi, è il ragionamento, non avrebbe la possibilità di continuare con quella maggioranza che lo ha sostenuto fin qui, condizione ...

