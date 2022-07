Il costituzionalista Baldassarre | «Votare il 2 ottobre non comporta rischi | la scelta è politica»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 18 luglio 2022) «Costituzionalmente non c’è nessun ostacolo» ail 2. La, dunque, è solo «una questione». Il presidente emerito della Corte Costituzionale, Antonio, sgombra il campo dagli equivoci su ciò cheavere un governo dimissionario, chiarendo che ilo paralisi sventolato, tra gli altri argomenti, per sostenere che non si può andare alle urne non esiste, neanche se si presentasse la necessità di misure urgenti.: «Il governo dimissionario adotta anche misure urgenti» «No, non credo che votando il 2sil’esercizio provvisorio di bilancio. Ho letto una serie di commenti di colleghi che parlano dei poteri di un governo dimissionario e quasi tutti ...