"Il contratto non sarà rinnovato". Casalino silurato dai grillini alla Camera (Di lunedì 18 luglio 2022) È scaduto il contratto che legava Rocco Casilino ai gruppi di Camera e Senato del M5S. Fonti parlamentari pentastellate che riferiscono che il rapporto di consulenza, per le attività di comunicazione dei gruppi, non è stato ancora rinnovato. Sul mancato rinnovo – sostengono le stesse fonti – peserebbero le vicende legate alla crisi di governo e in particolare alla posizione assunta dal capogruppo a Montecitorio Davide Crippa, contrario alla linea espressa dal leader Giuseppe Conte e favorevole a confermare la fiducia all'esecutivo guidato dal premier Mario Draghi. Leggi su iltempo (Di lunedì 18 luglio 2022) È scaduto ilche legava Rocco Casilino ai gruppi die Senato del M5S. Fonti parlamentari pentastellate che riferiscono che il rapporto di consulenza, per le attività di comunicazione dei gruppi, non è stato ancora. Sul mancato rinnovo – sostengono le stesse fonti – peserebbero le vicende legatecrisi di governo e in particolareposizione assunta dal capogruppo a Montecitorio Davide Crippa, contrariolinea espressa dal leader Giuseppe Conte e favorevole a confermare la fiducia all'esecutivo guidato dal premier Mario Draghi.

