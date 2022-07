Il club della Liga “in cerca di preda” mentre la star del Man Utd viene “sedotta” da un altro allenatore (Di lunedì 18 luglio 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Secondo quanto riportato in Spagna, alla star del Man Utd Cristiano Ronaldo piace l’idea di giocare per il boss dell’Atletico Madrid Diego Simeone la prossima stagione. Ci sono state notizie diffuse secondo cui Ronaldo intende lasciare i Red Devils questa estate e ha chiesto alla gerarchia del club accettare per lui eventuali “offerte soddisfacenti”.. Ronaldo è desideroso di continuare a giocare in Champions League la prossima stagione dopo aver saltato la qualificazione con il Man Utd – che è arrivato sesto in Premier League – la scorsa stagione, mentre non è rimasto impressionato dal lavoro del club nel mercato di oggi . Tempo per Cristiano Ronaldo di cercare umiltà e considerare il ritorno del Manchester United Il nazionale portoghese salterà il tour ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 18 luglio 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Secondo quanto riportato in Spagna, alladel Man Utd Cristiano Ronaldo piace l’idea di giocare per il boss dell’Atletico Madrid Diego Simeone la prossima stagione. Ci sono state notizie diffuse secondo cui Ronaldo intende lasciare i Red Devils questa estate e ha chiesto alla gerarchia delaccettare per lui eventuali “offerte soddisfacenti”.. Ronaldo è desideroso di continuare a giocare in Champions League la prossima stagione dopo aver saltato la qualificazione con il Man Utd – che è arrivato sesto in Premier League – la scorsa stagione,non è rimasto impressionato dal lavoro delnel mercato di oggi . Tempo per Cristiano Ronaldo dire umiltà e considerare il ritorno del Manchester United Il nazionale portoghese salterà il tour ...

