Il Città di Solofra si assicura le prestazioni del difensore Luca Cuomo

(Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – L’A.S.D.diha comunicato di aver acquisito lesportive di. Il, classe 97, farà parte dell’organico di mister Fiume nella prossima stagione. Ex Salernitana,ha vestito le maglie di Turris ed Ercolanese in Serie D. Dopo i 3 anni e mezzo al Castel San Giorgio in Eccellenza, si è trasferito alla Palmese e successivamente al Costa D’Amalfi giocando sempre nel massimo campionato regionale. Un colpo vero e proprio per la categoria; i suoi 194 centimetri andranno a rinforzare la retroguardia gialloblù. “ è ’ ’ . ò . à ”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.