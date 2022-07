Il caso Bremer, Dybala alla Roma, l'Inter e le certezze perdute, il Milan e i colpi in canna: LIVE dalle 19.30 (Di lunedì 18 luglio 2022) Metà luglio più che bollente. Tanti tavoli aperti sul mercato, che ha preso fuoco d'improvviso: Il caso Bremer, Dybala alla... Leggi su calciomercato (Di lunedì 18 luglio 2022) Metà luglio più che bollente. Tanti tavoli aperti sul mercato, che ha preso fuoco d'improvviso: Il...

DiMarzio : . @juventusfc, domani si capirà se c’è margine di inserimento per #Bremer. In caso contrario, i nomi per la difesa… - AlfredoPedulla : #Bremer: un sì lungo sette non basta se non firmi e rinvii. L’#Inter offre 30 più bonus più #Casadei. La #Juve ora… - FBiasin : Tra breve incontro #Zhang-#Marotta per fare il punto sulla questione #Bremer. L’appuntamento tra i dirigenti dell… - Mike4730 : @Interistadoc10 30 + Casadei = 31/32, non mi pare più di 40 :) Poi se i prezzi li spariamo a caso allora Bremer vale 150 milioni - JoBolan0 : RT @eltucusalamanca: Nel caso sfumasse Bremer andrei su Milan Skriniar del PSG -