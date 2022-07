Il 40enne che si tuffa nella Fontana di Trevi con un trampolino e il costume da bagno (bloccato dai vigili) – I video (Di lunedì 18 luglio 2022) Si tuffa di testa nella Fontana di Trevi con tanto di «trampolino» improvvisato e costume da bagno. Viene fermato dalla polizia locale, multato e allontanato dall’area. Ma poche ore dopo, A.F., 40enne romano, approfittando del cambio turno tra le pattuglie si lancia un’altra volta in acqua, e un’altra volta viene intercettato dagli agenti. Una vicenda surreale, testimoniata dalle decine di video diffusi sui social network, che accende i riflettori e la polemica attorno al degrado di Roma, in balia non solo dei rifiuti ma anche dell’inciviltà dei suoi abitanti e dei turisti che ogni giorno ne popolano il centro storico. Il caso Pochi minuti dopo le 23 di sabato 16 luglio, A.F si arrampica sulla Fontana di ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 luglio 2022) Sidi testadicon tanto di «» improvvisato eda. Viene fermato dalla polizia locale, multato e allontanato dall’area. Ma poche ore dopo, A.F.,romano, approfittando del cambio turno tra le pattuglie si lancia un’altra volta in acqua, e un’altra volta viene intercettato dagli agenti. Una vicenda surreale, testimoniata dalle decine didiffusi sui social network, che accende i riflettori e la polemica attorno al degrado di Roma, in balia non solo dei rifiuti ma anche dell’inciviltà dei suoi abitanti e dei turisti che ogni giorno ne popolano il centro storico. Il caso Pochi minuti dopo le 23 di sabato 16 luglio, A.F si arrampica sulladi ...

