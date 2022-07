IEM Colonia | il trionfo di FaZe Clan | ma che finale con Natus Vincere!

Leggi su esports247

(Di lunedì 18 luglio 2022) I fan che sono riusciti a godersi ladell’IEM dihanno vissuto davvero un grande spettacolo. L’ultimo atto, al meglio dei cinque, è durato fino a notte fonda, conche è riuscita ad avere la meglio suVincere. Le due migliori squadre di CS:GO al mondo si sono scontrate nella Cattedrale di Counter-Strike, in un incontro che i due leader del gioco hanno definito “quello che avrebbe deciso chi è il team migliore”. Più che una serie è stata un film, ricco di emozioni, un sogno per tutti i fan di CS:GO. CHAMPIONS OF COLOGNE ?#IEM #Up pic.twitter.com/p3RpgKq8fs —(@) July 17, 2022 Le squadre esports sono state praticamente alla pari durante le otto ore di gioco e la ...