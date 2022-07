Ics Beach Volley Tour Lazio | i campioni di Maccarese sono Sablone-Bondini e Rocci-Gless

(Di lunedì 18 luglio 2022) Fiumicino – Il bis dinel maschile, l’acuto ditra le donne.loro i vincitori della 3a tappa dell’Ics2022, che si è svolta sabato 16 e domenica 17 luglio allo stabilimento Acqua e Sale di. Non c’è stato un attimo di pausa nella due giorni diorganizzata dalla FIPAVe dall’Istituto per il Credito Sportivo, con il contributo della Regionee il sostegno del promoter Roma: un torneo che ha visto confrontarsi alcuni tra i migliori giocatori del circuito, arrivato così al giro di boa quando mancano due sole tappe (Latina, 23 e 24 luglio e ...

thevolleynews : ICS Beach Volley Tour Lazio: a #Maccarese vincono Sablone-Bondini e Rocci-Gless - - creditosportivo : ?? Sono le coppie Daniele Sablone - Emanuele Bondini e Giulia Rocci - Katja Gless a conquistare la 3° tappa dell’ IC… - gianni_rotolo : RT @creditosportivo: ?? Si sposta a Maccarese l’ICS Beach Volley Tour Lazio! ?? Due giorni di sfide ad alta intensità nella 3ª tappa, insi… - creditosportivo : ?? Si sposta a Maccarese l’ICS Beach Volley Tour Lazio! ?? Due giorni di sfide ad alta intensità nella 3ª tappa, i… - Lazio_TV : Terzo appuntamento del circuito -

' Non poteva esserci partenza migliore per il nostro; in una location unica, che ci sta particolarmente a cuore, si sono sfidati giocatori affermati e giovani promesse deldi cui sentiremo sicuramente parlare' . Queste sono le parole di ...... al litorale del Lazio: la carovana delVolley non si ferma e spalanca i suoi orizzonti sulla 19a edizione dell'Volley Tour Lazio, la sesta organizzata dalla FIPAV Lazio insieme all'... L'ICS Beach Volley Tour Lazio 2022 fa tappa a Maccarese per lo show del 16 e 17 luglio Bis nel maschile della coppia che aveva già vinto ad Anguillara, acuto nel femminile della romana e della tedesca ...Nel tabellone femminile Michela Sciscione-Francesca Furlanetto (2 vittorie su 2) e Alessia Marrocco-Mara Mancini già tra le prime quattro. Nel maschile qualificati Daniele Sablone ed Emanuele Bondini ...